Plus de 100.000 Belges déjà vaccinés: «Les premières vaccinations se sont bien déroulées»

Plus de 100.000 personnes ont déjà été vaccinées chez nous.

En marge de la conférence de presse sur les derniers chiffres du coronavirus en Belgique, la «taskforce vaccination» a fait le point sur l’avancement de la campagne de vaccination dans notre pays.

La vaccination se poursuit dans les maisons de repos sans relâche avec le vaccin Pfizer. «Ce lundi, les premiers vaccinés ont déjà reçu leur deuxième injection tandis que la vaccination du personnel de soin a débuté», explique Dirk Ramaekers, président de la «taskforce vaccination».

Dans 40 hôpitaux, le vaccin Pfizer sera utilisé pour ce groupe. Au total, 86.000 professionnels de santé seront vaccinés à partir de cette semaine. «Nous commençons avec ceux qui travaillent dans les unités Covid, les urgences et les unités de soins intensifs», ajoute-t-il.

Les vaccinations se poursuivront comme prévu dans les jours et les semaines à venir.

Le vaccin Moderna sera quant à lui administré pour la première fois à partir de cette semaine. Il nécessite aussi 2 doses injectées à 4 semaines d’intervalle. «Pour cette première semaine, 8000 doses sont prévues. Dans chaque région, un hôpital pilote a été désigné à cet effet. La vaccination a commencé hier et se poursuivra cette semaine dans des hôpitaux supplémentaires.»

«Les premières vaccinations se sont déroulées sans problème. Elles se poursuivront donc comme prévu dans les jours et les semaines à venir.»

Mais où en est le compteur depuis le lancement de la campagne de vaccination? Selon les chiffres de Sciensano, plus de 100.000 personnes ont déjà été vaccinées (dimanche inclus), soit 35% du groupe cible de la phase 1A: les résidents et soignants de maisons de repos, le personnel de santé dans les hôpitaux et la première ligne.

Quand viendra le tour du reste de la population?

La localisation des centres de vaccination a été communiquée par les entités fédérées, ce qui permet d’amorcer la prochaine étape. La phase 1B permettra de couvrir en priorité tous les citoyens de 65 ans et + et les personnes porteuses d’une infection chronique.