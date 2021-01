VIDÉOS | Jean-Pierre Bacri, l’éternel râleur attachant en 5 scènes cultes

À l’écran, il n’avait jamais le sens de la fête, mais restera le râleur le plus attachant du cinéma français: le comédien, scénariste et dramaturge Jean-Pierre Bacri est mort lundi d’un cancer, à l’âge de 69 ans.

Tour à tour organisateur de mariage blasé, agent de footballeurs dépassé ou patron de café dépressif, Jean-Pierre Bacri régalait les téléspectateurs avec son personnage de râleur attachant depuis les années 80.

Salué par la critique (cinq statuettes aux César) et le public, l’acteur français laisse derrière lui de nombreuses scènes et répliques cultes, dont voici un petit florilège.

1. Le sens de la fête (2017)

Dans le «Sens de la fête», Jean-Pierre Bacri se retrouve dans la peau de Max, un organisateur de mariages souvent désabusé face aux demandes absurdes de ses clients, notamment face à ce couple de jeunes mariés qui insiste pour réduire le budget de la réception... ce qui lui fait perdre les nerfs.

2. Le goût des autres (2000)

Dans ce film réalisé par sa comparse de toujours Agnès Jaoui, il incarne un entrepreneur tombé amoureux de sa prof d’anglais. Un rôle culte qu’il doit à sa moustache mais aussi à cette scène d’anthologie où le personnage de Jean-Pierre Bacri essaie de parler «ze» anglais.

3. Didier (1997)

Premier film d’Alain Chabat en tant que réalisateur, «Didier» met en scène Jean-Pierre Bacri dans le rôle d’un agent de footballeurs amené à garder le labrador d’une amie... qui se transforme en humain au cours de la nuit. Une comédie loufoque remplie de quiproquos et de répliques absurdes comme lorsqu’il explique à Didier «qu’on ne peut pas sentir le cul des gens quand on ne les connaît pas».

4. Un air de famille (1996)

Basé sur une pièce de théâtre qu’il a écrite avec Agnès Jaoui et réalisé par Cédric Klapisch, «Un air de famille» raconte l’histoire de la famille Menard, dont il joue le fils aîné: Henri, un tenancier de café râleur.

Au cours d’une de leurs traditionnelles réunions de famille, où Jean-Pierre Bacri fait étalage de tout son talent d’acteur bougon, les vieilles rancunes resurgissent et bouleversent l’ordre familial: «Oh, j’ai fait un drôle de rêve cette nuit. On était tous là autour d’une table et moi j’avais un gros poisson dans la main et je donnais des coups sur la tête de maman avec.»

5. Cuisine et dépendances (1993)

Son étiquette de râleur, il la doit notamment à ce film, également adapté d’une pièce de théâtre du duo qu’il composait avec Agnès Jaoui. Dans «Cuisine et dépendances», un couple attend des amis perdus de vue pour un repas. Mais face aux deux heures de retard des convives, Jean-Pierre Bacri, qui joue le rôle d’un ami hébergé par le couple, s’emporte sur le mépris de classe de ceux-ci: «Être en retard, ça fait riche.»