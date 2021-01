Coronavirus | Ne plus autoriser les voyages non-essentiels? «Fermer de manière stricte les frontières, c’est irréaliste»

Covid-19: le président du cdH Maxime Prévot évoque le débat sur une éventuelle interdiction des voyages et ne croit pas en la fermeture stricte des frontières.

Le président du CD&V Joachim Coens a plaidé ce mardi matin en radio (VRT) pour que le Comité de concertation prévu vendredi renforce les règles autour des déplacements à l’étranger. Pour Joachim Coens, les voyages non-essentiels et en dehors du cadre professionnel ne devraient plus être autorisés.

Actuellement, ils sont fortement déconseillés, et les personnes revenant de zone rouge après plus de 48h hors de Belgique doivent se soumettre à des dépistages et respecter une quarantaine. Les déplacements vers l’étranger constituent un «problème», estime ce mardi le président du CD&V, car ils participent à la propagation en Belgique de nouveaux variants du coronavirus, plus contagieux.

Vendredi, le Comité de concertation a prévu de se pencher sur cette question, comme l’a aussi rappelé sur les ondes de Bel RTL le ministre des Finances Vincent Van Peteghem, du même parti. Ce dernier confirme que ce «Codeco» pourrait être avancé dans le temps, «si nécessaire». A la suite du «kern» d’hier, les ministres ont demandé aux experts d’examiner les différentes pistes.

Le vrai problème est du côté de la discipline

Interrogé sur La Première (Bel RTL), le président du cdH (opposition) Maxime Prévot a quant à lui relativisé le débat sur une éventuelle interdiction des voyages. «Je pense que le débat sur la fermeture ou pas des frontières est biaisé. On n’est pas, dans notre petit territoire à l’échelle d’un confetti, en capacité de fermer de manière stricte les frontières, c’est irréaliste. On a trop de contacts transfrontaliers (...) Le vrai problème est du côté de la discipline, de celles et ceux qui doivent respecter la quarantaine à leur retour.»