Le chef du gouvernement italien, Giuseppe Conte, a demandé ce lundi à la Chambre «un soutien clair et transparent» de tous les députés qui «se reconnaissent dans le socle des plus nobles traditions européennes, libérales, populaires et socialistes», pour sauver sa majorité de coalition, après la défection du parti Italia Viva, et éviter l’arrivée au pouvoir des droites souverainistes.