Officiel: Anderlecht attire Abdoulay Diaby (ex-Bruges et Mouscron) en prêt

L’attaquant malien de 29 ans est prêté jusqu’à la fin de la saison par le Sporting Lisbonne au Sporting d’Anderlecht. Une option d’achat est intégrée dans l’opération.

Diaby, passé par Bruges et Mouscron, avait été prêté en début de saison à Getafe. Mais il n’a que très peu joué en Liga espagnole, avec 17 minutes de jeu et 2 matches de Copa del Rey.

Il est donc prêté jusqu’à la fin de la saison par le Sporting Lisbonne à Anderlecht, avec une option d’achat. «Après trois ans d’absence (NDLR: il a été prêté au Besiktas et à Getafe après une saison au Sporting Lisbonne), je suis heureux de revenir en Belgique. Ces dernières années, j’ai progressé au Portugal et en Espagne et j’espère pouvoir faire ce pour quoi je suis revenu: marquer», a déclaré le joueur sur le site internet du club.

Peter Verbeke, directeur sportif, a donc enregistré un quatrième transfert entrant après Hahn, Bouchouari et Ashimeru (prêt avec option d’achat). «Tout le monde en Belgique connaît évidemment les qualités d’Abdou. Il a 29 ans et un énorme drive. Sa capacité à marquer, couplée à une grande expérience, devrait nous permettre de devenir plus efficaces dans la zone de vérité.»