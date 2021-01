Les forains wallons ne veulent plus revivre 2020

Le président wallon des forains, Anthony Mastrovalerio, réclame aussi des perspectives pour son secteur. À commencer par la reconnaissance de celui-ci.

«En 2020, j’ai pu commencer la saison par trois week-ends de foire à Nivelles et m’installer ensuite à Tamines pour le carnaval. Mais la veille de l’ouverture, on a été prévenu qu’il fallait tout démonter car la foire était annulée…»

Ce que nous explique Anthony Mastrovalerio, président wallon de l’Union des industriels forains belges, les autres forains l’ont vécu également, durant la même période et en d’autres endroits. Certains, comme Anthony, ont pu redémarrer timidement pour deux ou trois week-ends en juillet mais sans plus, mais d’autres sont restés à l’arrêt depuis le premier confinement. Et tous le sont encore toujours aujourd’hui.

«Comme d’autres secteurs l’ont demandé, nous souhaitons également obtenir des perspectives claires pour l’avenir», explique le président. Ce dernier ne se fait toutefois guère d’illusion, sachant que, lors des contacts qu’il a pu entretenir avec différents représentants politiques – Willy Borsus, David Clarinval ou Georges-Louis Bouchez notamment – il lui a été clairement dit que la situation ne connaîtrait pas d’amélioration avant vraisemblablement plusieurs mois.

«Aussi, nous souhaitons que le double droit passerelle et les primes de la RW (NDLR: qui tardent à arriver) soient maintenus au moins jusqu’en juin, et ce, même si nous devions reprendre avant car nos charges sont importantes. Ceux qui, par exemple, ne disposent pas d’un terrain assez grand doivent payer une location pour entreposer leurs métiers qui tournent habituellement sur les champs de foire.

Nous souhaitons également que notre secteur soit reconnu à part entière de manière à être soumis à des règles spécifiques lors de la reprise. L’an dernier, par exemple, les rares fois où nous avons pu travailler, on a assimilé les champs de foire à des marchés avec des restrictions tellement importantes (du nombre de visiteurs) que ce n’était pas rentable…»

Un autre problème auquel les forains souhaiteraient échapper est le manque de cohérence entre les différents niveaux de pouvoirs susceptibles de faire appliquer les mesures. Pour ne prendre qu’un exemple, certaines décisions imposées par le fédéral étaient mises à mal dès le lendemain par des pouvoirs communaux adoptant des réglementations beaucoup plus drastiques uniquement sur leur territoire. Des clarifications se font désormais de plus en plus pressantes à l’heure où certains virus mutants pointent le bout de leur génome.