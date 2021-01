Le nouveau «Village testing» de Ronquières a été ouvert au public

La Wallonie et la Croix-Rouge ont ouvert lundi dès 14 h le «Village testing» Covid-19 de Ronquières, inauguré par la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale. Un futur centre majeur de vaccination sera ouvert dans les prochaines semaines.

La nouvelle structure a été implantée à Ronquières, non loin du Plan incliné.

Deux lignes de tests sont désormais ouvertes au public en «drive-in». Ce village sera ouvert du lundi au samedi, soit 6 jours sur 7, de 10 h à 18 h et aura la capacité de tester près de 500 personnes par jour.

Concrètement, les automobilistes sont guidés sur un parcours fléché dès leur entrée dans le nouveau dispositif à la rue Rosemont, à Ronquières. Les personnes testées n’ont donc pas à quitter leur véhicule pour se faire dépister.

Le nouveau «Village testing» de Ronquières est appelé à devenir également un des 9 centres majeurs de vaccination de Wallonie. Il sera ouvert dans les prochaines semaines et, dans un premier temps, aux professionnels d’aide et de soin de première ligne. Le grand public sera concerné dans un second temps.

Le dispositif comprendra de 5 à 10 espaces de vaccination simultanés, aménagés dans 4 bâtiments préfabriqués et indépendants des lignes de testing.

Capacité de 1700 personnes par jour

Selon les instances wallonnes et de la Croix-Rouge, la capacité théorique estimée devrait permettre de vacciner quelque 1 700 personnes par jour, 6 jours sur 7, pendant 8 h à 15 h par jour, selon la disponibilité des vaccins. Le site de vaccination sera piéton, un vaste parking situé juste à côté du site permettra une accessibilité aisée pour les personnes.

«Deux lignes de testing fonctionnent depuis lundi 14 heures 6 jours sur 7 à Ronquières», a indiqué la ministre Christie Morreale.

«Ce site est appelé à être un site majeur de vaccination en Wallonie dans le cadre de la vaccination de masse. Le personnel de première ligne sera concerné dans les prochaines semaines, ce qui permettra de tester l’opérationnalisation des deux centres de Ronquières et de Bierset. Ces deux sites majeurs viendront compléter sept autres sites en Wallonie. Il y aura aussi des centres de proximité pour les personnes qui ne sont pas motorisées. Des solutions plus mobiles seront par ailleurs mises en place pour les personnes qui ne savent pas se déplacer: des bus viendront au plus près de chez elles. Il y a un mois, on me demandait s’il fallait ou pas se faire vacciner. Depuis le lancement de la campagne, le 5 janvier, on me demande plutôt quand on se fera vacciner», a conclu la ministre wallonne de la Santé.