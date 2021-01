Décès de Jean-Pierre Bacri à l’âge de 69 ans: «La fête n’a plus de sens»

Jean-Pierre Bacri , l’éternel râleur, pince-sans-rire, aura marqué le cinéma et le théâtre. AFP

L’acteur, scénariste et réalisateur Jean-Pierre Bacri est décédé à l’âge de 69 ans.

L’acteur et scénariste Jean-Pierre Bacri est mort lundi d’un cancer à l’âge de 69 ans, a indiqué à l’AFP son agente Anne Alvares-Correa.

L’homme, figure du théâtre et du cinéma français, occupait une place de choix auprès du public pour ses rôles d’anti-héros râleurs et désabusés mais profondément humains. Il avait écrit plusieurs pièces de théâtre et des films avec Agnès Jaoui.

Le Goût des autres, Comme une image, Cuisine et dépendances pour n’en citer que quelques-uns.

L’annonce de son décès a provoqué de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux.

Vous voulez dire qu'il va vraiment falloir se lever demain matin dans un monde sans Jean-Pierre Bacri ? — Rose de Berne (@RoseDeBerne) January 18, 2021