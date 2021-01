VIDÉO | À 92 ans, Jean-Marie Le Pen se (re)marie en secret… et choque ses filles

C’est à l’écart de leur famille que Jean-Marie Le Pen et Jany Le Pen se sont mariés religieusement, ce samedi. De quoi provoquer quelques remous dans le clan.

L’amour n’a pas d’âge, y compris pour les Le Pen. C’est ainsi qu’à 92 ans, Jean-Marie Le Pen et sa femme Jany, 88 ans, ont décidé de renouveler leurs vœux selon les rites de l’Église catholique.

Rapporté par plusieurs médias français, dont « L’Obs», le mariage a eu lieu au domicile des deux tourtereaux, à Rueil-Malmaison, vingt ans après leur union civile.

Déjà insolite en soi, le mariage de ce samedi l’est encore plus en raison du choix des époux de ne pas convier les trois filles et les huit petit-enfants de Jean-Marie Le Pen.

D’après les médias, les proches de l’ancien président du Front National auraient même appris ce mariage via la presse, ce lundi matin.

🔴 INFO BV : Jean-Marie et Jany Le Pen se sont mariés religieusement ce week-end en comité restreint pic.twitter.com/zWcJP75Dwq — Boulevard Voltaire (@BVoltaire) January 18, 2021

Dans «Le Figaro», la sœur aînée de Marine Le Pen avoue être «choquée» et ne pas comprendre cette décision. «C’est assez perturbant. On se demande pourquoi? Comment? Apprendre cela par voie de presse est humiliant et blessant pour nous ses enfants, comme pour tous ses petit-enfants, explique la maman de Marion Maréchal. J’ai des rapports très proches avec mon père. C’est quelque chose qui m’aurait fait très plaisir qu’il épouse sa femme dans ses vieux jours. Mais là, on sent que quelque chose n’est pas normal… Son entourage n’est pas très catholique…»