Les manifestations «anti-mesures» se multiplient au Grand-Duché

Deux manifestations se sont déroulées samedi dans la capitale du Grand-Duché de Luxembourg, en opposition aux mesures de confinement partiel et à la fermeture prolongée des bars et restaurants.

Il y a tout d’abord eu les anti-mesures de lutte contre la crise sanitaire qui essentiellement disent non au port du masque ou encore la vaccination.

Et plus globalement, disent non aux restrictions des libertés individuelles dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, qui dure depuis mars dernier. Ils étaient quelques dizaines à avoir répondu à cet appel.

Quelque 200 restaurateurs et cafetiers, fermés depuis le 26 novembre après une première fermeture du 15 mars au 29 mai, ont également battu le pavé samedi après-midi.

Ils estiment être «les oubliés» de cette crise. Ils ont aussi fait part du risque de faillite de nombreux établissements.