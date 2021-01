Les premiers soignants vaccinés au CHR Verviers

La vaccination du personnel du CHR Verviers ce lundi. Au total, 600 personnes recevront le produit cette semaine.

Comme d’autres établissements hospitaliers de Belgique, le CHR Verviers East Belgium a lancé sa campagne de vaccination contre le coronavirus ce lundi matin. Elle concerne dans un premier temps les membres du personnel qui travaillent en première ligne, dans les unités Covid, aux soins intensifs mais aussi aux urgences. Médecins, infirmiers, brancardiers ou encore employés des services d’entretien amenés à transiter dans ces départements figuraient parmi les patients prioritaires pour recevoir le vaccin Pfizer-BioNtech.

“Aujourd’hui, 24 personnes ont été vaccinées, ce qui nous permet de tester le modèle, indique Rachel Leflot, directrice du département infirmier du CHR. L’après-midi sera consacrée au débriefing de celui-ci pour pouvoir poursuivre la vaccination dans les prochains jours”. Cette semaine, 600 membres du personnel devraient déjà avoir été vaccinés. “Au départ, nous pensions pouvoir en vacciner 800 par semaine mais nous avons appris ce week-end que l’approvisionnement des doses par Pfizer serait moins important que prévu. Nous avons donc dû revoir notre plan en urgence”, précise le directeur général de l’hôpital.

Concrètement, cette opération a été mise en place, pour plus de facilités pratiques, dans le chapiteau qui accueillait jusqu’en novembre l’unité auxiliaire Covid. Doté de petites pièces cloisonnées et de fauteuils, cet espace permet aux patients de passer au préalable devant le médecin pour réaliser l’anamnèse et de rester ensuite sous surveillance durant 30 minutes après l’injection. “Il y avait une crainte chez certains par rapport à de potentielles réactions, explique Rachel Leflot. Nous voulions que cette opération de vaccination soit la plus sécurisante possible. Les réactions allergiques — parce que c’est surtout de cela dont il s’agit — se font dans un intervalle court. Ce delta de 30 minutes est donc idéal”. Ce processus nécessite donc une organisation millimétrée. “La planification et l’organisation des rendez-vous est sans doute ce qui est le plus compliqué dans ce cas-ci. Nous voulons assurer un flux continu tout en évitant l’afflux de personnes”, note-t-elle.

Du côté de la pharmacie de l’hôpital, on s’active également pour décongeler les doses nécessaires. “Vu le travail déjà effectué pour les maisons de repos (NDLR: En tant que hub, le CHR est chargé de la distribution des vaccins au sein de celles-ci), la logistique est déjà bien maîtrisée”, rassure Olivier Gaspard, pharmacien chef de service. Ce démarrage de la vaccination est vécu comme un soulagement par le personnel soignant. “On a un très beau taux de participation de 85 %, conclut Stéphane Lefebvre. Notre personnel a été confronté à cette maladie et il sait ce que cela peut générer comme dégâts.”