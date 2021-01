Charleroi: Belhocine toujours privé de Willems et Teodorczyk pour aller à Anderlecht

Exceptionnellement, la conférence de presse de Karim Belhocine s’est tenue par visioconférence ce vendredi à la veille du déplacement à Anderlecht. Morceaux choisis.

Karim Belhocine et le Sporting s’entraînent au centre national de Tubize ce lundi. Ils préparent le déplacement à Anderlecht, prévu ce mardi. L’entraîneur de Charleroi y a tenu la traditionnelle conférence de presse de veille de match.

Toujours sans Teodorczyk et Willems

«Les conditions de travail sont meilleures ici à Tubize. Les terrains de Marcinelle ont souffert. Et puis c’est l’occasion de changer d’environnement. Dans le groupe, on ne récupère personne par rapport au match de samedi contre Malines. Teodorczyk est toujours malade, et Willems blessé».

La sélection probable: Penneteau, Descamps, Imbrechts, Van Cleemput, Akbib, Diagne, Dessoleil, Kayembe, Gillet, Hendrickx, Ilaimaharitra, Morioka, Benchaib, Ribeiro Costa, Fall, Gholizadeh, Bruno, Berahino, Descotte, Nicholson, Rezaei. Absents: Willems, Zajkov, Goranov, Nkuba (blessés), Diandy (revalidation), Teodorczyk (malade).

«Pas que ça dans notre jeu»

«Kompany dit que Charleroi est bien organisé et fort en contre-attaque? Ce n’est pas le premier à le dire, donc c’est que cela doit être vrai. Mais j’estime qu’il n’y a pas que ça dans notre jeu.»

«Retrouver la solidité et l’efficacité»

Charleroi reste sur un 0 sur 9 malgré un contenu en léger progrès.

«Besoin d’un déclic? Marquer un but de plus que l’adversaire... Je ne parlerai pas des faits d’arbitrage de ces derniers matchs. On doit essayer de retrouver notre solidité défensive, et surtout notre efficacité offensive. La réussite, c’est une notion abstraite, mais cela se cultive, se force. On doit en tout cas rester positifs et travailler. C’est le seul moyen pour que la réussite soit à nouveau de notre côté.»

«Si une opportunité offensive se présente...»

Avec le départ imminent de Flanagan, la blessure de Willems et celle de Nkuba, Charleroi risque de devoir ajuster son noyau en janvier.

«Il y a des postes qui ne sont pas doublés, vous le savez très bien. Notamment en défense. Et avec la blessure de Ken Nkuba, pourquoi ne pas recruter un élément offensif si une opportunité se présente. La chance qu’on a, c’est qu’on en discute clairement entre le staff et la direction. Je n’ai pas besoin de mettre la pression dans la presse.»