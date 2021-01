L’album des bébés 2020: et le prénom le plus donné est...

Vous avez été près de 3000 à nous envoyer les photos de vos nouveau-nés pour les faire figurer dans notre journal. Voici ce qu’on découvre en regardant les prénoms de vos bambins.

Ce mardi 19 janvier 2021, vous découvrirez 2820 adorables frimousses dans l’album des bébés 2020, un supplément gratuit à retrouver dans votre journal L’Avenir.

Des nouveau-nés qui font la Une de notre journal, venus des quatre coins de la Belgique et d’ailleurs!

Parmi toutes les informations transmises par les parents au sujet de leur petit bout, voici déjà ce que l’on peut découvrir.

Aux 10 premières places du classement des prénoms les plus attribués aux enfants dont les lecteurs nous ont fait partager la naissance:

Chez les filles: Jade (28); Olivia (26); Juliette (23); Rose (22); Emma (20); Julia (18); Zoé (17); Eva, Louise, Mia et Victoria (16).

Chez les garçons: Jules (29); Arthur (27); Louis (26); Léo (25); Victor (24); Oscar (22); Tom (20); Eden, Hugo et Martin (18).

Les patronymes les plus partagés sont: Gillet, Lejeune, Noël et Toussaint (8); Dubois, Gérard, Grégoire, Jacquemin et Jacques (7).

Trois enfants partagent la même identité: Emma Noël, respectivement de Bouge et Branchon; Emy Grégoire, de Saint-Léger et Biercée et Jade Depas de Saint-Denis-Bovesse et Ben-Ahin.

Au côté de 2726 naissances uniques se trouvent 46 naissances gémellaires, dont 21 paires de jumelles et 9 paires de jumeaux.

Particularité n’ayant jamais été relevée depuis la création de l’album des bébés: les jumeaux Inès et Noah Lavin, de Ath, nés à quelques minutes d’intervalle, de part et d’autre de minuit, entre le 8 et le 9 décembre, ne devront donc pas partager leur gâteau d’anniversaire.

Dans le même registre, les jours de naissance les plus partagés sont le 3 septembre (21); le 19 mai, le 25 août et le 9 septembre (18); le 22 mai et le 16 juillet (17).

Bastogne demeure encore et toujours la localité enregistrant le plus de naissance (37), suivie de Namur et Tournai (29), Libramont-Chevigny (27); Arlon (26); Liège (25); Bertogne (22); Ath et Vaux-sur-Sûre (21) et Marche-en-Famenne (19).

Les photos nous ont été transmises par 2004 mamans, contre 532 par les papas. Les grands-mères ont envoyé 117 photos, contre 66 pour les grands-pères.

Suivent les marraines (32), les tantes (27), les oncles (7) les parrains (5), 3 cousines, 2 neveux, 1 cousin, 1 nièce et 24 autres liens de parenté ou liens non renseignés.