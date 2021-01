Le monde politique s’offusque des déclarations du patron de Belfius: «C’est affligeant»

Le vice-Premier ministre PS, Pierre-Yves Dermagne, a regretté lundi les propos tenus par Marc Raisiere dans la presse à propos de la viabilité financière des établissements du secteur Horeca. Plus tôt dans la matinée, Denis Ducarme (MR) avait adressé un «zéro pointé» au patron de Belfius.

«Un patron ne devrait pas dire cela, a fortiori un patron de grande banque publique. Derrière les chiffres et les pourcentages, il y a des emplois, des familles et des vies qui méritent le respect et du soutien, d’autant plus en cette période très difficile pour l’horeca», a déclaré M. Dermagne à l’Agence Belga.

Pierre-Yves Dermagne BELGA Interrogé dans l’hebdomadaire Trends-Tendances, M. Raisière - dont le mandat à la tête du bancassureur a été prolongé la semaine dernière pour quatre ans - affirmait notamment «Bien sûr qu’il y aura des faillites».

«Mais n’avions-nous pas trop de cafés et de restaurants en Belgique? Etaient-ils tous rentables? Etaient-ils tous viables, sans avoir recours au noir? J’ai bien conscience de parler très crûment mais les économies ont de temps à autre besoin d’une vague d’assainissement», ajoutait-il.

«Zéro pointé»

Le député Denis Ducarme (MR) s’est également insurgé contre les propos tenus par Marc Raisière.

Denis Ducarme BELGA «C’est affligeant, quand on sait que c’est le contribuable qui a sauvé Belfius (anciennement Dexia) et qu’il paie encore», a affirmé l’ancien ministre des Indépendants à l’agence Belga. Il a ajouté qu’il interpellerait le vice-Premier ministre et ministre des Finances, Vincent Van Peteghem (CD&V) sur ces propos, tenus dans une interview publiée par le magazine ‘Trends-Tendances’.

M. Ducarme compte demander au ministre des Finances s’il ne serait pas utile de procéder «au moins à un recadrage» du patron de Belfius, voire d’exiger de sa part «des excuses publiques».

«Zéro empathie, cela vaut un zéro pointé», a-t-il ajouté en posant la question du bien-fondé de l’octroi d’un nouveau mandat de quatre ans à M. Raisière.