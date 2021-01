Quand des stars demandent à Michel Cymes d’être vaccinés plus tôt contre le Covid-19

C’est le médecin et animateur français qui l’a assuré dans une interview accordée au site «Purepeople»: des célébrités l’ont contacté pour obtenir plus rapidement le vaccin contre le coronavirus.

Comme en Belgique, les autorités françaises ont décidé de vacciner en priorité les personnes les plus fragiles, à savoir les seniors de plus de 75 ans, ainsi que le personnel soignant de plus de 50 ans. Pourtant, ça n’a pas empêché certaines stars de contacter Michel Cymes pour qu’il leur obtienne le droit d’être vacciné plus rapidement.

«J’ai eu plein d’amis qui étaient sceptiques, qui ne voulaient pas se faire vacciner, qui disaient «Ouais, on va pas servir de cobaye. Et les mêmes me disent aujourd’hui «Est-ce que t’as pas un moyen d’accélérer pour que je puisse me faire vacciner?» Non, il n’y a pas de passe-droit», raconte l’animateur de 63 ans qui, parce qu’il exerce toujours en tant que médecin, a déjà été vacciné.

«Comme je suis un peu dans le milieu de la télé, j’ai été appelé par des gens très très célèbres, qui ne sont pas dans les plus de 75 ans ou les plus de 50 ans soignants, qui m’ont dit «Tu pourrais pas essayer de m’avoir…» Bien sûr, je dis non, mais surtout, je ne pourrais même pas. C’est impossible», conclut Michel Cymes.