Classement ATP: David Goffin de retour dans le top 15 mondial

A l’issue des premiers tournois de l’année, David Goffin en a profité pour gagner deux places au classement de l’ATP, l’association des joueurs de tennis professionnels, publié lundi et retrouver une place dans le top 15 mondial. Son meilleur classement mondial reste une 7e place en novembre 2017.

Le Liégeois, numéro 1 belge, avait rejoint les demi-finales au tournoi d’Antalya en Turquie la semaine dernière, éliminé par l’Australien Alex de Minaur, futur lauréat sur un abandon rapide du Kazakh Alexander Bublik en finale.

David Goffin, 30 ans, a dépassé ainsi le Canadien Milos Raonic et l’Espagnol Pablo Carreno Busta. C’est le seul changement dans le top 20 mondial toujours dominé par le Serbe Novak Djokovic devant l’Espagnol Rafael Nadal et l’Autrichien Dominic Thiem alors que se profile l’ère australienne de la saison et l’Open d’Australie, première levée du Grand Chelem, à partir du 8 février.

Elu joueur de la semaine par l’ATP, Alex De Minaur conserve lui sa 23e place et Alexander Bublik passe de la 49e à la 45e place.

Victorieux à Delray Beach, le Polonais Hubert Hurkacz gagne six places pour passer du 35e au 29e rang. Son finaliste, l’Américain Sebastian Korda, progresse lui de 16 places pour frapper aux portes du top 100 (103e).

Côté belge encore, Kimmer Coppejans est 175e et Ruben Bemelmans 225e.