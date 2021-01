Lamkel Zé de retour à l’entraînement de l’Antwerp? «Si on n’a pas de visiteurs, peut-être», sourit Vercauteren

La saga Didier Lamkel Zé n’est pas finie. Frankie Vercauteren, nouveau T1 du Great Old, ne ferme pas la porte à son retour dans l’équipe A. «Mais on en parlera en interne.»

Dimanche, l’Antwerp s’est imposé à La Gantoise (0-1) pour la première victoire avec Frankie Vercauteren sur le banc du Great Old.

La veille, une trentaine de supporters du noyau dur avaient protesté contre la présence de Didier Lamkel Zé au club, même si celui-ci est relégué dans le noyau B depuis de longs mois. Vendredi, ils avaient déjà manifesté et demandé son départ: «Dégage de notre club. Nous ne voulons plus jamais te voir avec un maillot anversois, ni à l’entraînement, ni en match.»

Finalement, le fantasque Camerounais, qui voyageait avec l’équipe U21 pour un match amical face aux espoirs du FC Bruges, n’est pas passé par l’entrée principale.

Une dizaine de policiers en tenue de combat étaient présents par sécurité. Aucun incident n’est à signaler, et c’est même Ritchie De Laet, le capitaine de l’équipe A, qui est venu vers les supporters pour calmer la situation.

«Il fait partie du noyau»

En conférence de presse d’après-match, Frankie Vercauteren a voulu dédramatiser la chose. «Il pourra peut-être s’entraîner avec nous cette semaine si on n’a pas de visiteurs», a souri l’entraîneur anversois, dans des propos rapportés par Het Nieuwsblad.

Ses performances sont scrutées, en tout cas. «Je dois encore voir les images de son match et discuter avec l’entraîneur. On verra ensuite en interne. En ce qui me concerne, il fait toujours partie du noyau. Mais on regarde toutes les options et nous cherchons la meilleure solution possible pour le club.»

Des témoignages anonymes évoquaient un ras-le-bol des joueurs du noyau A, qui demandaient son départ. Ritchie De Laet a nuancé la chose devant nos collègues du Nieuwsblad: «Nous verrons ce qui est décidé en haut. On ne peut qu’accepter cela.»