Après le départ de Hernan Losada, Will Still à la tête du Beerschot jusqu’à la fin de la saison?

Will Still (à droite) est une option jeune et peu coûteuse pour les Rats. Photo News

Hernan Losada a décidé de rejoindre DC United, en MLS. Son remplaçant ne pourrait être que Will Still, son T2. Une option jeune et peu coûteuse pour les Rats.

Le Brabançon d’origine britannique, qui avait été propulsé T1 du Lierse en 2017, est en bonne voie pour reprendre le poste au moins jusqu’à la fin de la saison, annonce Het Laatste Nieuws. Son avantage est évidemment de bien connaître le groupe pour le côtoyer depuis juillet 2018.

Will Still (28 ans), qui avait commencé comme analyse vidéo sous Yannick Ferrera à Saint-Trond en 2014, est une option jeune, peu coûteuse, ambitieuse et qui présente peu de risques pour les Rats, dont l’objectif est toujours le maintien en D1A. Ce qui est en bonne voie avec 30 points et une 10e place.