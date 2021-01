Un homme en séjour illégal en possession de plusieurs billes de cocaïne arrêté à Liège

Un individu en séjour illégal a été interpellé en possession de plusieurs billes de cocaïne samedi après-midi à Liège, a indiqué dimanche le parquet de Liège.

Aux alentours de 16h00, des agents de police ont réalisé un contrôle de routine et ont constaté que l’homme était en séjour illégal. Lors de son interpellation et avant sa mise en cellule, les policiers ont découvert que la personne possédait des billes de cocaïne et 120 euros en petites coupures. Après une analyse de son GSM, des indices mettant en évidence une vente de stupéfiants ont également été dévoilés.

Alors que le suspect a déclaré être mineur, les enquêteurs ont pu déterminer qu’il était bel et bien majeur. L’homme a été déféré dimanche au parquet de Liège et son dossier a été placé à l’instruction avec demande de mandat d’arrêt.