L’asbl de Beauvechain qui recevra un C-130 salue une décision «logique et pragmatique»

L’asbl The Golden Falcon/1st Wing Historical Centre a salué dimanche la décision prise par la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, «de concert avec l’état-major» de l’armée, d’exposer l’unique avion de transport C-130H Hercules qui sera préservé après son retrait du service prévu en avril à Beauvechain.

«Une décision la plus logique et pragmatique qui soit», a souligné l’association dans un communiqué adressé à l’agence Belga, alors que des élus flamands et une pétition réclament que cet appareil, le C-130H immatriculé CH-13, soit préservé à Melsbroek, la base d’attache des avions de transport utilisés par le 15e wing de la composante Air.

«En effet, de la même façon que nous honorons aujourd’hui deux escadrilles glorieuses, l’une actuellement basée à Kleine-Brogel, l’autre à Florennes, suite à l’acquisition récente du mythique Spitfire, nous allons maintenant ensemble avec le War Heritage Institute (WHI, le parastatal du ministère de la Défense dédié à la conservation du patrimoine historico-militaire et à la mémoire, ndlr), mettre à l’honneur le légendaire C-130 et honorer le 15e wing», ajoute le texte.

Le 1st Wing Historical Centre (1 WHC) déplore «la regrettable polémique» sur le sort de cet appareil, qui a, selon lui, permis des publications fausses où a caché des vérités qui n’ont pas été portées à la connaissance du public ni de la plupart de ceux qui ont signé la pétition.

Le communiqué souligne que les plans futurs d’aménagement de l’infrastructure aéroportuaire de Zaventem incluent aussi la partie militaire de Melsbroek et le quartier Groenveld, la «caserne» située de l’autre côté de la chaussée de Haecht, et «hélas empêchent Melsbroek d’atteindre le niveau de présentation possible depuis Beauvechain».

Le 1 WHC explique que son projet est de donner accès au C-130 au grand public, sans contrainte pour l’approcher et de lui permettre de visiter l’intérieur aménagé, avec du matériel exposé, notamment les kits de voyage propre à chaque membre d’équipage, y compris du matériel de parachutiste. «Ce qui n’est pas possible à Melsbroek», où l’avion se trouverait dans l’enceinte d’un domaine militaire où une autorisation est requise pour entrer, fait encore valoir l’association.

«Rendre le C-130 accessible au public, c’est aussi le partager, avec son histoire qui nous concerne tous, tous les Belges. C’est aussi le préserver pour les générations futures», indique encore l’asbl.