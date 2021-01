Kayembe fataliste après la défaite de Charleroi contre Malines: «On a un peu moins de réussite»

Charleroi s’est incliné sur un terrain enneigé ce samedi soir contre Malines (0-1). Les Zèbres sont sur une série de 0 sur 9.

Troisième défaite de suite pour le Sporting, la deuxième en 2021. Sur un terrain périlleux à cause de la neige, les Zèbres se sont inclinés face à Malines. «C’était difficile de jouer sur un terrain comme ça. Pour moi qui aime apporter offensivement et porter le ballon, c’était vraiment compliqué», souffle Joris Kayembe.

Dans ces conditions neigeuses, Charleroi a usé de longs ballons, tandis que Malines a davantage tenté de construire.

«On a encaissé sur un détail, reprend Kayembe. On concède des buts, mais on ne joue pas si mal que cela. On a un peu moins de réussite actuellement, mais il faut absolument qu’on renoue avec la victoire le plus rapidement possible. On a deux déplacements importants qui arrivent (NDLR: Anderlecht et le Standard), et il nous faut des points pour rester là-haut.»