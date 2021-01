De plus en plus de personnes se rendent aux Restos du cœur: une augmentation de 50% à Arlon

Un constat similaire à Marche

Du côté de Marche, les échos sont similaires. Pierre Delcroix, responsable communication, raconte que «le covid a laissé toute une partie de gens sur le chemin. Récemment, nous avons servi 210 rations individuelles.»

Si les chiffres marchois sont plus difficiles à interpréter puisque la convention avec Durbuy n’est plus renouvelée, le responsable parle de 25% d’augmentation du nombre de rations en 2020. «Cela s’est surtout marqué après la deuxième vague. Nous retrouvons des gens qui n’avaient pas l’habitude de venir. Des gens qui ont finalement dû se résoudre à demander une aide. Quand on compare avec nos collègues de Liège et Charleroi, c’est différent. Ces grandes villes ont ressenti directement la première vague. En zones rurales, c’est arrivé après la seconde. Ici, les gens avaient un peu de réserves, mais maintenant, certains se sentent coincés.»

Et au niveau du public, on est loin du public de l’ouverture des années 2000 avec principalement des isolés, souvent marginalisés. «À présent, ce sont des familles et parfois même des familles qui travaillent.»

Outre des colis alimentaires, l’antenne qui est en travaux va doubler sa surface. Avec de nouveaux services. «Dans cet esprit de «restaurer la dignité», un espace coiffure, un espace médical pour les personnes qui ne sont pas en ordre de mutuelle et un service d’écrivain public seront installés. L’entité marchoise travaille avec sept CPAS et uniquement avec des bénévoles pour l’instant. Le covid a aussi changé l’esprit. Nous nous sentons frustrés ne pas pouvoir accueillir nos bénévoles. Et nos bénéficiaires sont servis à l’extérieur. On n’a pas l’occasion de parler avec eux, de boire une tasse de café. Bref, nous ne pouvons pas proposer cet accueil si caractéristique des Restos du cœur.»