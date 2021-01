Accidents, voitures bloquées…, retour sur une après-midi chaotique sur nos routes

Les chutes de neige ont provoqué des embarras de circulation et plusieurs accidents, principalement dans le Tournaisis.

Comme partout ailleurs, la Wallonie picarde s’est parée d’un joli manteau blanc ce samedi. Les chutes de neige tombées tout au long de l’après-midi ont cependant entraîné des situations chaotiques sur les axes routiers.

C’est surtout en milieu d’après-midi que la situation est devenue problématique avec plusieurs accidents signalés, notamment sur la N58 à Comines où un véhicule seul en cause a fait une embardée.

Sur l’autoroute A8 à hauteur de Kain, une voiture circulant dans le sens Bruxelles-Tournai a terminé sa course dans des arbres, peu après 15 heures. La bande de gauche a dû être obstruée par les services de secours.

Plusieurs automobilistes ont été piégés dans la montée de Mourcourt. – Com

Des embarras de circulation ont par ailleurs été constatés à Mourcourt, où plusieurs véhicules étaient bloqués dans la montée de la route Provinciale (N48). La zone de police du Tournaisis est intervenue pour rétablir la situation alors qu’une voiture avait aussi basculé dans un fossé sur cet axe sensible.

Deux autres accidents dont on ignore les circonstances se sont produits un peu plus tard sur la chaussée de Tournai (N50) entre Froyennes et Ramegnies-Chin.

La prudence reste de mise car des précipitations hivernales sont encore attendues ce soir.