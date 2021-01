PHOTOS & VIDÉO | Sur un terrain enneigé quasi impraticable, Ostende s’impose face à Courtrai

Les Côtiers réalisent une bonne opération au classement. Ils rejoignent provisoirement Anderlecht et Oud-Heverlee Louvain à la cinquième place.

Malgré la neige qui a rendu la pelouse de la Diaz Arena presque impraticable, Ostende s’est imposé 2-1 contre Courtrai dans un match de la 20e journée de Jupiler Pro League samedi. Fashion Sakala a inscrit les deux buts des Côtiers (18e, 70e) alors que Derijck avait réduit la marque sur penalty dans les arrêts de jeu (90e+1).

🤔| Pas sûr si c'est du football ou la NFL. ??🏈#KVOKVK pic.twitter.com/czBGmjkWbR — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) January 16, 2021

Sur un terrain enneigé et à la limite du praticable, les deux équipes avaient du mal à combiner et procédaient par longs ballons. Ostende était le premier à faire mouche. Sur un coup franc au milieu de terrain, Hendry déviait le ballon pour Sakala qui se jouait de la défense courtraisienne pour ouvrir le score (18e).

La suite de la première période se résumait à une bataille du milieu de terrain et de nombreux duels aériens à la suite des nombreux longs ballons utilisés par les deux formations. À quelques secondes du repos, les Côtiers passaient à deux doigts de doubler la mise mais le coup franc de Skulason heurtait la barre transversale (44e).

Après la pause, Courtrai se montrait le plus entreprenant pour tenter d’égaliser mais parvenait trop rarement à mettre Castro, le portier ostendais, à contribution. Les ‘Kerels’ encaissaient finalement un deuxième but après une erreur de leur gardien Marko Ilic. Sur un ballon en retrait, le Serbe tentait de dribbler Fashion Sakala qui interceptait le cuir avant de le glisser dans le but vide (70e).

Dans le temps additionnel, Courtrai réduisait la marque sur un penalty transformé par Timothy Derijck (90e+1) mais devait finalement s’avouer vaincu (2-1).

Au classement, Ostende rejoint provisoirement Anderlecht et Oud-Heverlee Louvain à la cinquième place avec 32 points. Courtrai reste bloqué en neuvième position avec 29 unités.