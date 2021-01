VIDÉOS | Le premier but de Meunier qui sauve Dortmund contre Mayence

Dortmund a largement dominé le dernier du classement en première période mais Mayence s’en est tiré sans dommage principalement grâce à Robin Zentner.

Le Borussia Dortmund a été tenu en échec à domicile par Mayence samedi dans le cadre de la 16e journée du championnat d’Allemagne (1-1). Menés à la marque, les Borussen ont égalisé par Thomas Meunier, qui a marqué son premier but de la saison. Le seul Diable rouge présent a même procuré un penalty, qui n’a pas été transformé. Au classement, Dortmund (29 points) est 4e et Mayence (7 points) abandonne la lanterne rouge à Schalke.

Dortmund a largement dominé le dernier du classement en première période mais Mayence s’en est tiré sans dommage principalement grâce à Robin Zentner. Toute l’équipe a défendu de manière disciplinée et a également mené quelques raids dans la zone adverse. À noter qu’un but d’Erling Haaland a été refusé pour hors-jeu sur l’intervention du VAR et que Jude Bellingham a frappé sur le poteau (31e).

Après la pause, Dortmund n’est pas parvenu à profiter des espaces et à servir Haaland. Par contre, Levin Oztunali a donné l’avance à Mayence (58e, 0-1) et Alexander Hack a vu sa reprise de la tête s’écraser sur la transversale (64e). Dortmund a alors passé la surmultipliée et sur un mauvais renvoi de Philipp Mwene, Meunier a égalisé d’un tir des 16 mètres (74e, 1-1). Tout de suite après, les Borussen auraient pu prendre l’avance mais Marco Reus a raté la transformation d’un penalty accordé pour une faute de Hack sur Meunier (76e).

🎯 | Quel joli but de Levin Oztunali ! 🇩🇪😮#BVBM05 pic.twitter.com/RDskeNnobB — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) January 16, 2021

🇧🇪 | Thomas Meunier inscrit son tout premier but pour le Borussia Dortmund ! 💥#BVBM05 pic.twitter.com/pfJlJRLRcb — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) January 16, 2021

Leipzig trébuche

Cologne et Hertha se sont quittés sur un match nul (0-0). Chez les visités, Sebastian Bornauw a joué tout le match. Chez les Berlinois, Dodi Lukebakio est sorti (60e) et Dedryck Boyata, blessé à la cheville, n’était pas repris.

Il n’y a pas eu de but non plus à Hoffenheim-Bielefeld. Côté visiteurs, Nathan De Medina est monté au jeu (58e). Des buts, il y en a eu à Wolfsburg-Leipzig. La rencontre a mal débuté pour Koen Casteels, qui a été rapidement battu par Nordi Mukiele (5e, 0-1). Mais Hoffenheim a renversé la situation grâce à Wout Weghorts (22e, 1-1) et Renato Steffen (35e, 2-1). À la reprise, Willi Orban a remis les deux équipes à égalité (54e, 2-2). Ces quatre équipes se suivent au général: Hertha (17 points, 13e), Hoffenheim (16 points), Bielefeld (14 points) et Cologne (12 points). Leipzig (32 points, 2e) a ainsi manqué l’occasion de reprendre la première place au Bayern (33 points) et Wolfsburg (26 points) occupe la 6e position.