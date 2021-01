VIDÉOS | Avec Dendoncker titulaire, Wolverhampton chute face à West Bromwich Albion

Le Diable Rouge a joué les 90 minutes de la rencontre. Sans succès. Les Wolves ont été surpris dès les premières minutes des deux mi-temps.

Wolverhampton s’est incliné 2-3 face à West Bromwich Albion en ouverture de la 19e journée du championnat d’Angleterre samedi. Leander Dendoncker a disputé l’intégralité de la rencontre du côté des ‘Wolves’.

West Brom prenait Wolverhampton à froid et ouvrait le score après 8 minutes sur penalty transformé par Pereira. Les ‘Wolves’ réagissaient en fin de première période et inversaient la tendance grâce à des buts de Silva (38e) et Boly (43e).

Une première mi-temps bien remplie pour Willy #Boly 💪#WOLWBA

Après la pause, ce sont cette fois les ‘Baggies’ qui retournaient la situation avec le but de l’égalisation inscrit par Ajayi (52e) avant que Pereira ne plante son deuxième but de l’après-midi en transformant un nouveau penalty (56e).

Les Baggies, menés 2-1 reprennent l'avance en 4 minutes à peine #WOLWBA

Au classement, West Bromwich, qui décroche sa deuxième victoire de la saison, reste 19e et relégable avec 11 points. Wolverhampton conserve sa 14e place avec 22 unités.