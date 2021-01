Open d’Australie: 47 joueurs privés d’entraînement après des cas positifs dans deux avions

L’atterrissage à Melbourne a été brutal pour 47 joueurs devant participer à l’Open d’Australie dans trois semaines (8-21 février): ils sont interdits d’entraînement pendant deux semaines après avoir voyagé à bord de deux vols où d’autres passagers ont été testés positifs au coronavirus.

Un deuxième avion en provenance d’Abou Dhabi et amenant des joueurs et joueuses de tennis à Melbourne pour l’Open d’Australie s’est avéré transporter une personne positive au coronavirus, faisant de ceux-ci des cas contacts placés dès lors en isolement strict, sans possibilités d’entraînements. Cela porte à 47 le nombre de joueurs et joueuses concernées.

Les organisateurs avaient annoncé plus tôt dans la journée que deux personnes avaient été testées positives à leur arrivée en Australie, en provenance de Los Angeles. Dans cet avion, 24 joueurs et joueuses de tennis. Ceux-ci ont été placés en quarantaine stricte à leur hôtel et ne pourront pas s’entraîner durant quinze jours. Parmi eux, la Biélorusse Victoria Azarenka, victorieuse de l’Open d’Australie en 2012 et 2013, l’Américaine Sloane Stephens, le Canadien Vasek Pospisil et le Japonais Kei Nishikori selon la presse australienne.

Vingt-trois joueurs et joueuses sont concernés dans le vol en provenance d’Abou Dhabi - notamment la Roumaine Bianca Andreescu, l’Allemande Angelique Kerber, la Russe Svetlana Kuznetsova et l’Espagnole Paula Badosa - où une personne (étrangère à l’Open d’Australie) a été testée positives, sur les 64 passagers à bord.

Il n’y a a priori pas de Belges concernés par ces deux situations, mais ils sont toujours en attente des résultats des tests effectués sur les passagers de leurs avions respectifs.

«Je ne suis pas une des personnes concernées par les ‘avions infectés’, mais nous sommes toujours en attente des résultats de nos tests», a tweeté Kirsten Flipkens. «Mais il serait bien de dire que tout le monde reste en quarantaine pour deux semaines ou que l’Open d’Australie réduise la période à une semaine. Deux semaines dans une chambre d’hôtel sans pouvoir s’entraîner, c’est insensé pour ces joueurs».

Ysaline Bonaventure a confirmé aussi qu’elle n’était pas à bord de l’un des deux avions pour l’instant concerné. «Mais par contre on attend toujours les résultats de notre vol, donc je ne vais pas crier victoire trop vite. Mais on n’était pas le vol concerné, c’est déjà ça», a écrit la Stavelotaine.

Alizé Cornet a aussi estimé que la situation était «insensée». «Des semaines et des semaines de perdues pour une personne positive au coronavirus dans un avion au trois quart rempli. Il va falloir mettre à l’isolement la moitié des joueurs. Désolé, mais c’est insensé», a tweeté la Française qui a retiré ensuite son message sur Twitter, avouant que le sujet était «sensible», «mais qu’il fallait aussi comprendre le point de vue des joueurs et des joueuses.»

Les joueurs et joueuses en quarantaine stricte ne pourront en effet pas profiter des cinq heures quotidiennes d’entraînement initialement prévues.

Tous doivent de toute façon se plier à une quarantaine de 14 jours, mais sont autorisés à s’entraîner cinq heures par jour dans des conditions très strictes.

Le directeur du tournoi, Craig Tiley a cependant expliqué être en communication «avec tout le monde, mais surtout avec le groupe pour qui les conditions ont changé. Et nous allons essayer de faire en sorte que beaucoup de leurs besoins soient satisfaits», sans plus de précision. C’est un véritable casse-tête pour les organisateurs qui espéraient éviter ce scénario catastrophe.