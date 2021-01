Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce samedi en Belgique et dans le monde

3 articles épinglés par la rédaction

1. Le nombre d’hospitalisations continue de baisser légèrement

Entre le 9 et le 15 janvier, les hôpitaux ont admis en moyenne 121 nouveaux patients chaque jour (-7% ). Le nombre de personnes hospitalisées des suites du coronavirus s’élève à 1.877 (-2% ), dont 343 (-1% ) en soins intensifs, selon les chiffres provisoires de l’Institut de santé publique Sciensano publiés samedi matin. + LIRE ICI

2. Vaccination: les généralistes pas assez informés, selon le Dr Henrion

Le coordinateur des centres de dépistage de la Gamena (Jambes, Belgrade et Andenne) se dit déçu du manque d’info, de consultation… Il estime qu’il faut maintenant passer vraiment à l’action. + LIRE ICI

3. Le Covid crée des traumatismes chez les chiens, s’inquiète l’ASBL Veille et Protège

L’ASBL Veille et Protège tire la sonnette d’alarme, après avoir observé de la peur et de l’agressivité chez les chiens, à cause du confinement. + LIRE ICI