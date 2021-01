Namur et Jan Callewaert se séparent, Mestdagh annoncé sur le retour

Jan Callewaert et le Basket Namur Capitale, c’est déjà fini. L’annonce a été faite discrètement ce samedi matin par le club namurois. Philip Mestdagh devrait être de retour après les matches européens des Namuroises.

Jan Callewaert n’est plus le coach des Namuroises de D1. «Le Basket Namur Capitale et Jan Callewaert ont décidé de stopper leur collaboration avec effet immédiat, pour raisons personnelles. Les coaches Garraux et Aerts prendront en charge l’équipe pendant la Coupe d’Europe», précisent les dirigeants namurois.

Si la séparation peut surprendre, il semblerait que le club de la capitale wallonne ait déjà trouvé le remplaçant de Callewaert. Un remplaçant que Namur connaît bien et qui officie aussi comme entraîneur des Belgian Cats «Le coach Mestdagh reprendra l’équipe pour le reste de la saison. Chacune des parties a décidé de ne pas s’étendre sur les raisons de cette séparation dans le respect de chacun.»