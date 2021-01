Euroligue: victoires pour Ismaël Bako et Sam Van Rossom

Les Français de LDLC ASVEL Villeurbanne se sont imposés vendredi soir en déplacement en Grèce, à l’Olympiakos (63-69) pour le compte de la 20e journée en Euroligue de basket.

Ismaël Bako termine le match avec 2 points. De leur côté, les Espagnols de Valence l’ont emporté à domicile face à l’Etoile Rouge de Belgrade (91-71). Sam Van Rossom termine avec 6 points au compteur.

Belle soirée pour les Belgian Lions engagés en Euroligue ce vendredi soir. Dans un premier temps, c’est Ismaël Bako (LDLC ASVEL Villeurbanne) qui a été chercher une importante victoire en déplacement en Grèce.

Après une première mi-temps équilibrée (33-34), les Français faisaient la différence au retour des vestiaires (9-17), notamment grâce à Guerschon Yabusele (19 points, 5 rebonds et 4 passes). Aux commandes, les Français ne craquaient pas dans le dernier quart pour s’adjuger la victoire (63-69). Le pivot belge Ismaël Bako termine la rencontre avec 2 points (1/3 à 2 points), 6 rebonds, 1 passes et 2 contres.

Mardi prochain, ce sera au tour des Français d’accueillir les Grecs à domicile pour le compte de la 10e journée en retard de l’Euroligue.

Dans le même temps, Sam Van Rossom et Valence n’ont éprouvé aucune difficulté pour s’imposer à la maison face aux Serbes de l’Etoile Rouge de Belgrade (91-71). Rapidement aux commandes après dix minutes (27-15), les coéquipiers du Belgian Lions n’ont jamais laissé leurs adversaires revenir dans le match (49-42, 68-57 et 91-71). Le meneur belge termine la rencontre avec 6 points (2/5 à 3 points), 4 rebonds, 6 passes et 1 interception.

Jeudi prochain, Valence se déplacera en France pour y affronter LDLC ASVEL Villeurbanne pour le compte de la 21e journée.

Au classement, Valence est 9e avec un bilan de 11 victoires pour 9 défaites alors que l’ASVEL Villeurbanne est avant-dernier avec un bilan de 6 victoires pour 13 défaites.

Pour rappel, les huit meilleures équipes, sur 18, seront qualifiées pour les playoffs de la compétition.