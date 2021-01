VIDÉO | Contexte, protocole & anecdotes: tout ce que vous devez savoir sur l’investiture de Joe Biden

Anecdotes et exceptions notoires

Au fil de l’histoire, plusieurs exceptions notoires ont eu lieu.

Ainsi, en date du 4 mars 1825, le président élu John Q. Adams prêta serment avec la main posée sur un ouvrage reprenant le texte de la Constitution.

Il arrive aussi que les circonstances empêchent le bon déroulé de la cérémonie.

En 1901, tandis qu’il arrive dans la ville de Buffalo, le vice-président en fonction Theodore Roosevelt apprend l’assassinat quelques heures plus tôt du président William McKinley. Afin de ne pas laisser la place au doute et à la crise, Roosevelt prête alors serment de suite, devant une cinquantaine de témoins, dans une vaste demeure de Buffalo - et sans avoir pensé à prendre une bible.

Le 3 août 1925, apprenant le décès du président Warren Harding à la suite d’un fort épuisement aggravé par une pneumonie, le vice-président Calvin Coolidge prête alors serment depuis la propriété familiale située dans le Vermont.

Plus récemment, l’image de Lyndon Johnson, une main posée sur un missel et prêtant serment à bord de l’avion militaire Air Force One à la suite de l’assassinat de John F. Kennedy, est entrée dans l’histoire.

La dernière exception remonte au 9 août 1974, lorsque le vice-président Gerald Ford, suite à la démission du président Richard Nixon, prêta serment en petit comité depuis l’un des bureaux de la Maison-Blanche.