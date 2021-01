Euromillions Basket League: Limburg United s’impose après prolongation à Louvain

Limburg United a eu besoin de cinq minutes supplémentaires pour s’imposer en déplacement à Louvain (73-75) vendredi pour le compte de la 8e journée en Euromillions Basket League, le championnat belge de basket.

Match renversant vendredi soir à Louvain entre deux équipes qui ne se sont presque jamais lâchées pendant 45 minutes. La première mi-temps était tout de même à l’avantage des visiteurs qui s’appuyaient sur un Maxime Depuydt au four et au moulin (17 points, 5 rebonds, 1 passe et 4 interceptions) pour mettre Limburg United aux commandes à la pause (15-20 et 28-36).

Au retour des vestiaires, le duo Luka Kotrulja (22 points) et Joshua Heath (17 points et 6 passes), inversait la tendance pour réduire l’écart (48-51) et arracher la prolongation (64-64).

Encore à égalité à quelques secondes de la fin du temps complémentaire (73-73), Silas Melson ponctuait la rencontre avec à un lay-up à la dernière seconde pour offrir la 2e victoire de la saison (pour 2 défaites) à Limburg United. Louvain, quant à lui, enchaîne un cinquième revers en autant de rencontres.

Outre la victoire de Limburg United et celle de Malines à Charleroi (71-76) jeudi soir, cette journée de championnat en Euromillions Basket League se poursuit ce samedi avec les duels entre Alost et le Brussels, Ostende et Anvers ainsi qu’entre Mons et Liège.