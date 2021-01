Alors que la coalition fédérale prépare une septième réforme de l’État, le ministre-président germanophone, Oliver Paasch (ProDG), a rencontré ces mardi et mercredi les ministres des Réformes institutionnelles, Annelies Verlinden (CD&V) et David Clarinval (MR), en vue de réaffirmer la position de la plus petite des entités fédérées, a fait savoir ce vendredi le cabinet du ministre-président.