Le GP Marcel Kint et le Critérium de Courtrai fusionnent

Le GP Marcel Kint et le Critérium de Courtrai ne feront plus qu’un à partir de cette année. Le club Boldershof et Kortrijk Koerse organiseront conjointement le GP Marcel Kint le vendredi 20 août. Les deux clubs fusionneront et seront dirigés par un seul conseil d’administration. Le départ de la semi-classique (1.1) sera donné à Zwevegem et l’arrivée aura lieu à Courtrai.

Le GP Marcel Kint et le Critérium de Courtrai ont été annulés en 2020 en raison de la crise sanitaire. À la suite de l’annulation, les deux organisations se sont demandé s’il était encore possible que les deux courses se déroulent séparément. « e suis convaincu que c’est un bon pas en avant pour le GP Marcel Kint et l’hommage à mon grand-père , a déclaré Marniek Kint.

Alexander Lemayeur, le président de Kortrijk Koerse, s’est également montré enthousiaste. « vec le rajeunissement du conseil d’administration de Kortrijk Koerse, il y a près de 10 ans maintenant, d’importants pas en avant ont été effectués afin d’assurer la réussite de notre course. Nous faisons un choix audacieux et finalement logique: un grand pas en avant dans le classement sportif de notre épreuve .

« e passage bien réfléchi d’une kermesse à une course UCI 1.1 peut encore s’accentuer grâce à la fusion des deux associations et nous mener jusqu’à des sommets inconnus dans le monde du cyclisme , a déclaré Dirk Declerq, le président du GP Marcel Kint. « a course en l’honneur du Flandrien Marcel Kint attirera plus l’attention en se déroulant après le Tour et en étant la 7e manche de la Coupe de Belgique .

Le parcours connaîtra quelques changements majeurs. Il est plus que probable que les coureurs affronteront deux fois le Mont-de-l’Enclus et le Tiegemberg, ainsi que des sections pavées comme Beerbos et Varent. L’organisation veut se faire un nom dans les classiques du sud-ouest de la Flandre. Elle a également le regard tourné vers le Wor1dTour.