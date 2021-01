Le Royaume-Uni impose une quarantaine pour toutes les arrivées de l’étranger

Le Royaume-Uni a annoncé vendredi qu’il imposerait dès lundi, en plus d’un test négatif au Covid-19, une quarantaine à tous les voyageurs arrivant de l’étranger, mettant fin aux exemptions accordées à certains pays, pour éviter des contaminations par les nouveaux variants.

Le Royaume-Uni est durement frappé par une deuxième vague de l’épidémie, dont la virulence est attribuée à un variant du nouveau coronavirus identifié dans le pays, et le gouvernement essaye d’enrayer cette flambée de cas grâce à la vaccination. Plus de 3,2 millions de personnes ont déjà reçu une première dose de vaccin.

Après avoir déjà fait savoir qu’un test négatif serait obligatoire à partir de lundi pour les arrivées de l’étranger, le gouvernement a annoncé vendredi mettre fin à la même date aux exemptions de quarantaine accordées aux pays présentant de faibles taux de contamination, comme le Japon ou l’Australie actuellement.

« ’est précisément parce que nous avons l’espoir de ce vaccin et le risque de nouvelles souches en provenance de l’étranger que nous devons prendre des mesures supplémentaires maintenant pour empêcher ces souches d’entrer dans le pays , a déclaré Boris Johnson pendant une conférence de presse, pour expliquer les nouvelles mesures aux frontières.

Toute personne arrivant au Royaume-Uni devra donc rester confinée 10 jours, une durée qui pourra être raccourcie qu’avec un dépistage négatif réalisé au moins cinq jours après l’arrivée. M. Johnson a appelé les Britanniques à respecter strictement le confinement en vigueur pour enrayer la flambée des cas.

« éfléchissez vraiment à deux fois avant de quitter la maison ce week-end et ne le faites que si c’est absolument nécessaire , a imploré M. Johnson, dans une vidéo postée sur son compte Twitter.

Même si le nombre des nouveaux cas a baissé depuis le confinement, le Royaume-Uni en a enregistré près de 56.000 en 24 heures selon le dernier bilan diffusé vendredi. Le nombre des personnes hospitalisées, plus de 37.000, continue de grimper et a largement dépassé le pic de la première vague. Plus de 87.000 personnes sont mortes dans les 28 jours ayant suivi un dépistage positif du coronavirus (+1.280), le pire bilan en Europe.