Un ex-politicien de la N-VA condamné à trois ans de prison pour viol

Un ancien politicien de la N-VA originaire de Schilde a été condamné vendredi par le tribunal correctionnel d’Anvers à trois ans de prison pour l’agression et le viol de deux femmes de son cercle d’amis. Le prévenu, âgé de 25 ans, a toujours nié les faits et dénonce un complot contre lui.

L’homme s’était rendu au festival Kamping Kitsch Club à Courtrai le 25 août 2019 avec une amie ainsi qu’un couple d’amis. Ils ont passé la nuit ensemble dans un mobile home. La victime avait préalablement fait comprendre à l’accusé qu’elle ne voulait que dormir, rien de plus.

Pourtant, pendant la nuit, il a commencé à attoucher la femme, qui est allée dormir par terre en signe de protestation. Le prévenu lui a alors promis de garder ses mains chez lui et l’a convaincue de retourner au lit. Lorsqu’elle s’est réveillée plus tard, son agresseur lui léchait la poitrine et sa main était dans sa culotte. La femme a sauté du lit et a appelé des amis pour qu’ils viennent la chercher. L’homme lui a ensuite envoyé plusieurs messages pour s’excuser. Il a expliqué avoir trop bu.

Sept mois plus tôt, le 14 janvier 2019, il s’était déjà rendu coupable de tels actes. Un de ses amis, qui vivait provisoirement chez lui, avait alors reçu la visite de sa compagne. Les deux hommes étaient sous l’influence de l’alcool et de la cocaïne ce soir-là et lorsque son ami est allé se coucher, le prévenu a embrassé la jeune femme. Elle lui a alors fait comprendre qu’elle ne voulait pas de ses avances mais l’intéressé n’a rien voulu entendre. Il l’a forcée à le satisfaire oralement et l’a violée.

D’autres victimes sont apparues au cours de l’enquête. Les policiers se sont en effet entretenus avec une ex-petite amie du prévenu et avec une étudiante dont il était parrain de baptême. Toutes deux ont affirmé avoir été abusées sexuellement mais n’ont pas souhaité porter plainte.

L’homme a nié les faits, assurant que tous les rapports avaient été consentis. D’après lui, les deux femmes ont conspiré pour le faire renvoyer des conseils communal et de police.

Le tribunal a toutefois estimé les faits avérés. Dans l’intervalle, le prévenu a démissionné de tous ses postes. Il devra payer 4.700 euros de dommages et intérêts.