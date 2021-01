Boucle du Hainaut: de la transparence SVP!

Willy Borsus est venu à la rencontre des élus et des opposants au projet de ligne 380 kV dans chaque commune potentiellement traversée. BELGA

La Communauté urbaine du Centre (CUC), qui regroupe 13 communes de la région du Centre, a fait le point sur la «Boucle du Hainaut» quelques jours après la visite de terrain du ministre Willy Borsus. L’association demande plus de transparence.

La CUC souhaite avoir accès au complément de dossier déposé par Elia au gouvernement wallon le 6 janvier dernier ainsi qu’aux résultats de l’étude commandée par le ministre Borsus sur l’incidence électromagnétique.

L’association demande également un «état des lieux de l’utilisation des infrastructures de transport d’électricité et des besoins en alimentation actuels et futurs, et la manière d’y répondre».

Le projet de liaison électrique à haute tension suscitant l’inquiétude de riverains, la CUC demande également de «déterminer des normes en matière de santé et d’environnement pour toute nouvelle ligne à haute tension car celles-ci ne sont pas définies en Wallonie».

Des associations protectrices des animaux ont par ailleurs exprimé leurs inquiétudes sur le projet. Deux refuges, «Les Amis des Animaux» à Feluy et «Au Bonheur de ViCa» à Morlanwelz, ont notamment souligné que «les lignes électriques représentent l’une des infrastructures ayant la plus grande incidence sur la faune aviaire».

Lors de son passage à Seneffe, Willy Borsus avait souligné que des études ont été demandées pour le dossier de la Boucle du Hainaut, concernant notamment l’électromagnétique. Le ministre s’est également interrogé sur d’autres thématiques de la ligne aérienne envisagée par Elia et a fait part de son intention de ne pas se limiter à une seule étude.

La Boucle du Hainaut est un projet de ligne à très haute tension porté par Elia, visant à connecter les postes d’Avelgem à Courcelles sur 84 km et qui permettrait de transporter l’énergie produite par les éoliennes en mer du nord.