La 2e vague Covid aussi devant les tribunaux namurois: 558 PV en novembre contre 1800 en avril

Ce n’est plus un tsunami mais une vague

«En avril, avec le premier confinement beaucoup plus dur, on a connu un véritable tsunami, ici au parquet, avec tous les PV d’infractions qui nous sont arrivés. Ici, depuis octobre, on ne parle plus de tsunami mais plutôt de vague.» De manière imagée, la première substitute Sophie Debelle résume la réalité du ministère public, à Namur. Chiffres à l’appui. «Pour donner un ordre de grandeur, on était à 1800 dossiers en avril pour l’arrondissement judiciaire de Namur (c’est le territoire de la province). Et, en novembre, on est à 558.» Eda - Jean-Pol Sedran

Mais, de juillet à septembre, on était retombé à quelques dizaines de dossier par mois.

La magistrate dit ne pas avoir eu connaissance de très gros rassemblements illégaux, de lockdown parties à la sauce namuroise.

Quelques questions se sont quand même posées du côté de l’horeca. «C’est vrai que certaines initiatives ont été à la limite», estime Sophie Debelle.

Comme ces restaurants qui proposaient des commandes à emporter et... à déguster dans des petits abris ou aménagements originaux, à proximité immédiate du restaurant. «Oui mais ces aménagements ne se situaient pas sur leur terrasse privée mais bien sur la voie publique. C’est comme si on allait manger son petit plat à emporter dans un abribus... Il y a toujours des trous dans une législation.»

Une zone de flou dans laquelle le parquet namurois ne tient assurément pas à s’avancer. Ce n’est pas la priorité.