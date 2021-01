Les contacts à haut risque testés le premier et le septième jour de la quarantaine

Tous les contacts à haut risques devront être testés le premier et le septième jour de la quarantaine à partir du 25 janvier, a annoncé vendredi la conférence interministérielle Santé.

La mesure a été prise sur avis de la Taskforce Testing du Commissariat Corona.

«Cela est nécessaire pour limiter davantage la propagation du virus. Ceci est réaliste car la possibilité de se faire tester est largement automatisée (notamment par un SMS), ce qui réduit la charge des médecins généralistes», indique un communiqué des différents ministres de la Santé.

«Il existe également une capacité de test suffisante pour analyser les échantillons suffisamment rapidement. La CIM invite donc toute personne qui présente des symptômes, ou qui a été exposée à un risque élevé, à se faire tester dès que possible», ajoute-t-il.

Est considéré comme à contact à haut risque le contact avec une personne qui a été testée positive pour la Covid-19 pendant plus de 15 minutes à moins d’1,5 mètre de distance et sans masque. Il est demandé à ces personnes de rester chez elle en quarantaine et, jusqu’à présent, de se faire tester après 7 jours. A partir du 25 janvier, le test devra être fait le 1er et le 7e jour. La quarantaine reste toujours d’application tant que le résultat (négatif) du second test n’est pas connu.