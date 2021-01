50 travailleurs sociaux pour faire le lien entre groupes vulnérables et soins de santé

Le Conseil des ministres a marqué vendredi son accord sur le projet «Community Health Workers». Porté par le ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke (sp.a), ce projet vise à promouvoir l’accessibilité des soins de santé dans le cadre de la crise Covid-19.

Concrètement, la coalition Vivaldi annonce le déploiement de 50 Community Health Workers (CHW). Il s’agit de travailleurs sociaux ayant pour mission de faire le lien entre les groupes vulnérables et les soins de santé et de bien-être primaires.

Ces «Community Health Workers» seront chargés plus particulièrement d’améliorer l’accès aux soins de santé, en particulier pendant cette crise, de soutenir les groupes vulnérables dans le recours aux soins de santé et de signaler les inégalités et les problèmes structurels d’accessibilité au sein des soins, en accordant une attention particulière aux conséquences du coronavirus, détaille le cabinet Vandenbroucke dans un communiqué.

La mise en oeuvre du projet sera confiée au Collège intermutualiste national (CIN). Les CHW seront associés aux structures de première ligne et seront complémentaires des projets déjà en cours dans les différentes régions. La répartition des 50 CHW aura lieu sur la base d’indicateurs disponibles en matière de besoin de soins mais sera également liée à une répartition régionale. Ils concentreront leur action au niveau de quartiers dont la sélection sera soumise à un comité d’accompagnement, ajoute le gouvernement fédéral.

Une subvention de 2.965.000 euros est octroyée à l’Institut national d’assurance maladie-invalidité (Inami), qui établira une convention avec le CIN en vue de la mise en œuvre du projet, qui doit se clôturer à la fin décembre 2021.