VIDÉO | Un important stock de matériel en vente

La Défense met en vente un important stock de matériel dont elle ne fait plus usage, au camp militaire de Marche-en-Famenne.

Pas moins de 74 lots sont à attribuer, principalement des véhicules militaires, des camions, de nombreuses jeeps Iltis Bombardier, en passant par des motos, camionnettes ou même un bus. Dans le catalogue, on retrouve aussi des containers, des remorques, une grue, des générateurs.…

Consultables dans un catalogue, les lots peuvent aussi êtres vus au camp militaire, durant la phase d’inspection jusqu’au 19 février. Les candidats acheteurs ont jusqu’au 26 février à midi, pour remettre leur(s) offre(s).

Pour plus d’informations et découvrir le matériel, le catalogue peut être consulté et téléchargé sur la page Facebook «Verkoopdienst/Service des Ventes» .