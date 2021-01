Plopsaland De Panne s’associe à Tomorrowland pour sa nouvelle montagne russe de près d’un km

Malgré la crise sanitaire, les parcs d’attractions ne stoppent pas leurs investissements. Plopsaland De Panne a notamment prévu un nouveau megacoaster, en collaboration avec Tomorrowland, long de près d’un kilomètre.

«Ride to Happiness by Tomorrowland» doit ouvrir cet été, pour ravir à la fois les amateurs de montagnes russes et les fans du festival Tomorrowland, annonce Plopsaland dans un communiqué.

«Il s’agit d’une toute nouvelle attraction sensationnelle, unique en Europe. L’équipe créative du festival travaille avec le groupe Plopsa pour reproduire l’atmosphère unique qui règne à Boom chaque été», écrit l’entreprise dans un communiqué.

Les visiteurs seront catapultés à deux reprises à une vitesse d’au moins 90 km/h et seront renversés cinq fois au cours du voyage. Les voitures tournent aussi complètement sur elles-mêmes, pour une expérience de conduite différente à chaque fois.

-

L’attraction a une longueur totale de près d’un kilomètre et se trouve à 35 mètres au-dessus du sol à son point le plus élevé.

Le partenariat avec Tomorrowland concerne tant le décor que la bande sonore de l’attraction, basée sur l’hymne de Tomorrowland et composée par Hans Zimmer. Les visiteurs l’entendront pendant leur trajet.

Il s’agit d’un investissement de 17,5 millions d’euros.