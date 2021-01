Le «village Covid» de Ronquières est prêt

Le centre de dépistage et de vaccination de Ronquières ouvrira le 18 janvier. Le village fera partie des 9 centres majeurs de vaccination en Wallonie.

Ce lundi, le centre de dépistage de Ronquières ouvrira ses portes après son installation opérée en quelques semaines par la Croix-Rouge, en collaboration avec le SPW, la province de Hainaut et la Ville de Braine-le-Comte.

C’est la situation de Ronquières qui a motivé le choix de la Ministre wallonne de la Santé et de la Croix-Rouge à installer ce centre, au pied du Plan Incliné. Le site est situé à proximité des grands axes et est facile d’accès pour les habitants de plusieurs provinces: celle du Hainaut, mais aussi le Brabant Wallon et Namur.

C’est ce 18 janvier que le village ouvrira officiellement. Dans un premier temps, il pourra accueillir des tests en drive-in pour les automobilistes ou dans des espaces provisoires dédiés pour les piétons. À partir de février, le village deviendra également l’un des 9 centres majeurs de vaccination de Wallonie.

Capacité de vacciner 1 500 personnes par jour

Situé sur le parking des bateaux-mouches (rue Rosémont), il pourra accueillir les vaccinations progressives en fonction des publics-cibles et des phases établies dans le calendrier fédéral, avec de 5 à 10 lignes de vaccination et une capacité maximale de 1500 personnes vaccinées quotidiennement.

Les patients seront reçus du lundi au samedi, de 10 h à 18 h, uniquement sur rendez-vous pris au préalable via le site web testcovid.doclr.be.

Selon les autorités communales, «aucune nuisance particulière n’est à prévoir. Les incidences sur la mobilité seront peu importantes étant donné la prise de rendez-vous préalable, et du parking est prévu en cas de file éventuelle.» Pour prévenir toute intrusion ou le vandalisme, un gardien de sécurité sera présent sur les lieux lorsque le centre sera fermé.