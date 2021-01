Uccle: budget participatif attribué, lauréats du Prix Citoyenneté récompensés

La Commune d’Uccle a annoncé les bénéficiaires de son premier budget participatif. Les lauréats du Prix 2020 de la Citoyenneté sont aussi connus.

La Commune d’Uccle a annoncé ce 11 janvier 2021 les projets lauréats de son premier budget participatif. 3 projets ont été sélectionnés: la protection du patrimoine naturel de Calevoet-Bourdon, l’aménagement d’un skate-park et street workout pour les jeunes et l’aménagement dynamique de «La grande plaine du Homborch». Au total, ce sont 60.000€ qui sont distribués. Les projets seront réalisés dans les 24 mois.

La protection du patrimoine naturel de Calevoet-Bourdon prévoit «l’élaboration d’un état des lieux et d’une expertise (scientifique, naturaliste et paysagère) d’un ensemble de trois biotopes: le marais du Keyenbempt, le ruisseau du Geleytsbeek et le Coba Pauwels». Avec 554 votes, ce projet reçoit 5.000€.

L’aménagement d’un skate-park et street workout pour les jeunes vise à créer un espace extérieur de réunion dans lequel les jeunes pourront pratiquer des sports sur modules de skate en bois, paniers de basket, mur d’escalade et infrastructures de street workout. Avec 469 votes, ce projet reçoit 25.000€.

Le Homborch se met au Vert «a pour objectif de faciliter les rencontres et échanges entre voisins et d’impulser une nouvelle dynamique au lieu-dit “La grande plaine du Homborch”. Le projet prévoit l’installation sur ce lieu de six grands bacs à condiments en hauteur favorisant l’accès aux PMR, d’un espace à plantes mellifères, d’un hôtel à insectes, d’arbres fruitiers à longues tiges, de modules de jeux et d’équipements sportifs». Avec 434 votes, ce projet reçoit 25.000€.

Ce sont d’abord 30 projets qui ont été déposés. Pour ceux-ci, la commune a analysé recevabilité, faisabilité technique et coût. Ensuite, 15 projets ont été soumis au vote des Ucclois durant un mois, via la plateforme participative myopinion et via vote papier. 3.050 votes ont été exprimés par près de 2.000 votants. Ce qui fait dire à Perrine Ledan, Échevine de la Participation Citoyenne d’Uccle (Écolo), qu’il s’agit là d’«un réel succès». L’élue verte se réjouit aussi que «les projets soutenus s’adressent à des publics très divers et touchent plusieurs quartiers de la commune».