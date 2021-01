Coronavirus: l’Europe dépasse les 30 millions de cas, recommandations de l’OMS attendues

Covid-19: en Europe, quelque 30.003.905 contaminations ont été officiellement recensées, selon un comptage réalisé par l’AFP ce vendredi à partir de bilans fournis par les autorités de santé.

L’Europe a dépassé ce vendredi le seuil de 30 millions de contaminations au Covid-19, dont deux millions en Allemagne, alors que l’Organisation mondiale de la santé doit émettre des recommandations face à l’apparition de variants plus contagieux du coronavirus, qui font craindre une explosion de la pandémie.

Celle-ci se rapproche désormais des deux millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019 et des 94 millions de cas d’infection.

En Europe, quelque 30.003.905 contaminations ont été officiellement recensées, selon un comptage réalisé à 08H00 GMT par l’AFP vendredi à partir de bilans fournis par les autorités de santé.

L’Allemagne, pays le plus peuplé de l’Union européenne, a répertorié 22.368 nouveaux cas d’infection sur les 24 dernières heures, pour un total de 2.000.958, a annoncé vendredi l’institut sanitaire Robert Koch (RKI). Le pays a aussi dû déplorer 1.113 nouveaux décès, alors que la chancelière Angela Merkel plaide pour des restrictions nettement renforcées face à la pandémie.

Selon le site d’information du magazine Der Spiegel et celui du quotidien Bild, parmi les mesures à l’étude figurent la réintroduction de contrôles aux frontières, comme au printemps dernier, la généralisation du port de masques de type FFP2, l’imposition du télétravail, voire la fermeture des transports publics.

De son côté, le comité d’urgence de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) doit émettre vendredi des recommandations face à l’apparition de variants plus contagieux du coronavirus, susceptibles de provoquer une nouvelle explosion de la pandémie.

Selon l’OMS, le nombre de pays et territoires où se trouve dorénavant le variant repéré initialement en Grande-Bretagne s’élève à 50 et il est de 20 pour le variant identifié en Afrique du Sud, mais l’organisation juge cette évaluation fort probablement sous-estimée.

Une autre mutation, originaire de l’Amazonie brésilienne et dont le Japon a annoncé dimanche la découverte, pourrait impacter la réponse immunitaire selon l’OMS, qui évoque «un variant inquiétant».

Le Royaume-Uni a décidé de fermer ses frontières dès vendredi aux arrivées de tous les pays d’Amérique du Sud ainsi que du Portugal, en raison de cette mutation découverte au Brésil.

Nouveau confinement au Portugal

Le Portugal entame de son côté vendredi un nouveau confinement généralisé, qui restera en vigueur pendant au moins un mois.

Les nouvelles restrictions correspondent pour l’essentiel à celles de mars et avril. Chacun devra rester à la maison, les commerces non essentiels, cafés et restaurants sont fermés, et le télétravail redevient obligatoire dès que possible. Mais, cette fois, les écoles restent ouvertes, comme les tribunaux ou les églises.

La France va, elle, étendre samedi sur tout son territoire un couvre-feu dès 18H(17H GMT) pour au moins 15 jours, et exigera des voyageurs souhaitant entrer depuis un pays extérieur à l’Union européenne un test négatif au Covid-19.

La situation dans le pays «est maîtrisée par rapport à nos voisins mais fragile car le virus circule encore activement», a déclaré le Premier ministre Jean Castex.

En Italie, le gouvernement a prolongé l’état d’urgence jusqu’au 30 avril, et adopté une rallonge budgétaire de 32 milliards d’euros pour faire face aux effets dévastateurs de la pandémie sur l’économie et soutenir ménages et entreprises.

Aux Etats-Unis, pays le plus touché par la pandémie, le président élu américain Joe Biden a dévoilé jeudi un nouveau plan de relance d’urgence de 1.900 milliards de dollars, censé sortir les Etats-Unis de leur pire crise depuis les années 30.

Chèques aux familles, fonds pour rouvrir les écoles, argent pour accélérer tests et vaccins, liquidités pour les petites entreprises, ou encore aide alimentaire renforcée: ce «plan de sauvegarde» doit répondre à l’urgence, et empêcher le pays de s’enfoncer plus avant dans la crise.

20.000 Chinois en quarantaine forcée

La résurgence du Covid-19 n’épargne pas la Chine, où la maladie avait été signalée pour la première fois fin 2019 à Wuhan (centre). Ce pays a placé en quarantaine forcée 20.000 habitants de zones rurales dans la province du Hebei (nord-est), où se trouve un foyer de Covid-19, selon un média d’Etat.

La Chine a aussi fait état vendredi de 144 nouveaux malades du Covid-19, un chiffre jamais vu depuis mars. La plupart des nouveaux cas sont enregistrés dans le Hebei, où 22 millions de personnes sont déjà soumises à une forme ou à une autre de confinement.

La Chine avait recensé jeudi dans le Hebei son premier décès dû au virus depuis mai.

Une équipe de l’OMS est arrivée jeudi à Wuhan pour enquêter sur les origines de la maladie. La visite est ultra-sensible pour le pouvoir chinois, qui cherche à écarter toute responsabilité dans la pandémie.

Au Japon, le ministre de la Réforme administrative, Taro Kono, n’a pas exclu que les Jeux olympiques de Tokyo soient annulés, alors que le pays subit une nouvelle vague du coronavirus, à bientôt six mois de la cérémonie d’ouverture des JO, déjà reportés l’an dernier. «Tout peut arriver», a-t-il admis.

En Amérique latine, le Mexique vient de connaître sa semaine la plus meurtrière depuis le début de la pandémie, avec une moyenne de 983 décès par jour pendant sept jours, selon les chiffres publiés jeudi.

Le pays a enregistré au total 137.916 morts et 1.588.369 cas de contamination.

Au Brésil, l’Etat d’Amazonas (nord) a annoncé l’instauration d’un couvre-feu en raison de la saturation des hôpitaux, débordés par l’afflux de patients atteints de Covid-19, avec de graves problèmes d’approvisionnement en oxygène.