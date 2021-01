Dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce vendredi

Les funérailles plus limitées à 30 minutes, un couple a effectué 301 dons du sang en 40 ans, le coup de gueule d’un bourgmestre sur les mesures Covid: voici une sélection de dix articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce vendredi 15 janvier.

+ ACCÉDEZ À NOTRE SÉLECTION ABONNÉS

1. Funérailles: une restriction en moins

Les cérémonies de funérailles ne seront plus limitées à 30 minutes, comme c’était le cas depuis un peu plus de 2 mois.

+ LIRE ICI

2. Renault fait renaître la R5, électrique

Le constructeur français fait sa «Renaulution» en s’inspirant de son passé tout en rêvant un futur électrique.

+ LIRE ICI

3. Mesures Covid: le coup de gueule de Christophe Lacroix

Des bourgmestres et des Communes chargés par le gouvernement wallon de vérifier la bonne application des mesures de quarantaine? Pour Christophe Lacroix, c’est une charge de trop dans la barque déjà pleine des pouvoirs locaux.

+ LIRE ICI

4. «Vaccinons-nous, revivons»: vaccinés, des médecins le font savoir

Des médecins qui se font vacciner… L’image, forte, aura sans doute plus d’effet que les messages des experts et politiciens.

+ LIRE ICI

5. Parking place du Palais de Justice: les craintes de l’UNamur

La création d’un parking souterrain place du Palais de Justice risquerait de mettre à mal les activités de l’UNamur au service de la société.

+ LIRE ICI

6. Andenne: en 40 ans, ils ont donné 136 litres de sang

EdA

Ce couple andennais, particulièrement assidu, totalise 301 dons de sang au bénéfice de la Croix-Rouge.

+ LIRE ICI

7. Polémique autour de logements touristiques à Vielsalm

La société Ourthe et Somme souhaite construire de nouveaux chalets à deux pas du lac des Doyards. Les citoyens sont en colère.

+ LIRE ICI

8. «Moins d’effervescence» chez les concessionnaires

Le Salon de l’auto aurait dû commencer ce vendredi soir. Chez San Mazuin, on n’a pas attendu les conditions pour s’adapter.

+ LIRE ICI

9. Des aliments végans et durables sur l’appli Too good to go

Noble health food et RaviFlexi, sociétés spécialisées dans la production d’aliments végétariens sains, proposent des paniers sur Too good to go.

+ LIRE ICI

10. Cavendish: «Trop tôt pour penser à la retraite»

Mark Cavendish est le transfert surprise dans le peloton. De retour chez Deceuninck-Quick Step, il espère repartir de l’avant.

+ LIRE ICI