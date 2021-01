Voici à quoi ressemblera la caserne quatre fois plus grande à Delta

Une toute nouvelle caserne de pompiers va être construite à Auderghem, sur le site Delta. La demande de permis est déposée. Il s’agit de remplacer l’ancien poste, trop petit. Le nouveau bâtiment sera quatre fois plus grand.

La Région Bruxelloise et Beliris ont annoncé jeudi le dépôt d’une demande de permis d’urbanisme pour la construction d’une nouvelle caserne de pompiers à proximité du site Delta à Ixelles.

Le futur poste avancé du Service d’incendie et d’Aide Médicale Urgente sera installé à côté de la caserne existante, à deux pas de la station de métro Delta. Le bâtiment existant, construit en 1980, est jugé trop petit, et ne répond plus aux besoins des pompiers et génère un lourd impact environnemental.

Avec une superficie de 2.700 m2, contre 800 m2 actuellement, la caserne sera voisine de l’ancienne pour en conserver la localisation qui n’est nullement remise en cause.

Tout confort

La caserne actuelle est trop petite. Google Street View Selon le secrétaire d’État bruxellois en charge du SIAMU, Pascal Smet, le projet prend en compte tant les exigences techniques d’optimisation des départs en intervention que le bien-être des équipes qui vivent dans la caserne.

Les pompiers profiteront d’une grande cuisine, de sanitaires pour hommes et femmes, des chambres de deux personnes en remplacement des dortoirs, d’une buanderie, d’une salle de sport et de fitness.

Il y aura deux circuits spécifiques pour les retours de missions: un pour la décontamination après incendie et un autre pour la désinfection des équipes et du matériel d’aide médicale urgente.

Une tour d’exercice sera par ailleurs intégrée au bâtiment.

Besoins futurs du quartier

La nouvelle caserne anticipe aussi les besoins futurs du quartier avec la création d’un espace de vie pour 16 pompiers pouvant être augmenté à 20 avec une ambulance et un véhicule incendie supplémentaire.

Un des objectifs principaux dans la conception de la caserne est de créer un bâtiment efficace, compact et peu énergivore. Beliris

Un des objectifs principaux dans la conception de la caserne est de créer un bâtiment efficace, compact et peu énergivore, notamment grâce à l’installation de panneaux photovoltaïques et d’une pompe à chaleur air/eau.

Toutes les toitures, y compris la structure du parking, seront verdurisées.

Une zone d’infiltration naturelle de l’eau sera créée sur le site. L’eau de pluie alimentera l’arrosage des plantes tandis que les eaux des douches alimenteront les WC.

La cour et l’accès au bâtiment seront aménagés pour faciliter l’accès au boulevard pour les véhicules d’intervention difficiles à manœuvrer. Un parking, conçu principalement pour les véhicules de service, s’implantera dans un talus pour conserver la continuité des plantations. Les piétons et cyclistes accéderont au bâtiment aisément et profiteront d’un parking vélo couvert, suffisant pour tous les travailleurs. Enfin, le projet prévoit l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques.