Des supporters de l’Antwerp perturbent l’entraînement des espoirs pour s’expliquer avec Lamkel Zé

Une partie du noyau dur de l’Antwerp s’est rendue jeudi soir à l’entraînement des U21 ans pour s’expliquer avec Didier Lamkel Zé après ses provocations.

Le Camerounais de 24 ans, ne s’entraîne plus avec l’équipe A du Great Old depuis octobre et fait surtout parler de lui pour ses déclarations et ses quelques provocations.

Si les supporters n’étaient pas venus pour en découdre physiquement, des mots ont été échangés. Les fans ont fait savoir au joueur qu’ils ne voulaient plus le voir avec le maillot de l’Antwerp. «Dégage de notre club. Nous ne voulons plus jamais te voir avec un maillot anversois, ni à l’entraînement, ni en match» a lancé le noyau de supporter. Avant d’adresser un message au coach des espoirs: «Si vous le laissez s’entraîner demain, nous reviendrons. Et nous continuerons de revenir jusqu’à ce qu’il soit parti.»

Pour rappel, lundi dernier, Didier Lamkel Zé étai arrivé, vêtu d’un maillot d’Anderlecht, lors d’une séance d’entraînement de l’équipe première. La sécurité lui a également refusé l’accès au stade, car il ne faisait plus partie de l’équipe première. Ce qui avait provoqué de vives réactions sur les réseaux sociaux.

Un jour plus tard, il s’était excusé sur la chaîne du club, l’apaisement était alors revenu.