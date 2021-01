Coronavirus | La Belgique durcit les règles pour les entrées par bus ou train depuis les pays hors-UE

Covid-19: la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden fait savoir que règles qui valent pour les voyageurs entrant en Belgique par avion ou bateau, depuis des pays hors-UE et hors-Schengen, sont étendues à ceux qui se déplacent par bus ou train.

Les règles qui valent pour les voyageurs entrant en Belgique par avion ou bateau sont désormais étendues à ceux qui se déplacent en bus ou train, depuis des pays hors-UE et hors-Schengen, même en cas de séjour très court en Belgique, a indiqué vendredi la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden. Cela vaut donc aussi pour les personnes venant du Royaume-Uni, où circule un variant plus contagieux du coronavirus.

L’élargissement (limité) des mesures vise spécifiquement à contrer la propagation vers la Belgique de variants potentiellement plus contagieux du virus responsable du Covid-19, selon la ministre CD&V.

Concrètement, sont étendues aux voyageurs entrant par bus ou train: l’obligation de remplir le formulaire de localisation du passager (»passenger locator form») et ce, peu importe la durée du séjour passé à l’étranger ou prévu en Belgique (c’est surtout là que se situe la différence); et l’obligation de présenter un test PCR négatif, à vérifier par le transporteur. Cette dernière règle ne vaut que pour les voyageurs venant de zone rouge et qui ne sont pas domiciliés en Belgique.

Les règles imposant une quarantaine au retour de zone rouge sont aussi à suivre.

Concrètement, la différence est qu’une personne britannique venant à Bruxelles depuis Londres pour moins de 48h, via le train, n’était précédemment pas obligée de remplir un PLF. Désormais, elle le sera.

La modification de l’arrêté ministériel correspondant étend aussi au transporteur ferroviaire ou par bus public ou privé l’obligation de vérifier que les voyageurs non-résidents en Belgique et venant d’une zone rouge ont un résultat de test PCR négatif datant de moins de 72h. «En l’absence d’un résultat de test négatif, le transporteur est tenu de refuser l’embarquement».

