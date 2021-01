Anderlecht: Dauda prolonge jusqu’en 2023

Mohammed Dauda (22 ans) a prolongé jusqu’en 2023, avec une option pour une saison, chez les Mauves.

L’attaquant ghanéen était arrivé début 2017 pour rejoindre l’équipe U21. Après des prêts à Vitesse, aux Pays-Bas, et Esbjerg, au Danemark, il est revenu cet été pour intégrer le noyau A.

Cette saison, il a pris part à 4 rencontres de championnat (44 minutes).

«Mo est lui-même à l’origine de cette prolongation. Indirectement, il a convaincu tous les entraîneurs de pouvoir contribuer au succès de notre club. Sa vitesse et son efficacité sont des qualités essentielles lui permettant de jouer à différentes positions. Le jeune joueur est mauve et blanc dans l’âme et cherche en permanence à améliorer son jeu, ce qui est toujours un élément important», a confié Peter Verbeke, directeur sportif, sur le site du club.